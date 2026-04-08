Guns N’ Roses chega a Campo Grande com palco de 22 metros, 842 toneladas de equipamentos e expectativa de 35 mil fãs

Com estrutura inédita Capital recebe uma das maiores produções musicais já realizadas na cidade

A expectativa toma conta de Campo Grande com a chegada de Guns N’ Roses, cujo show acontece já nesta quinta-feira (9) no Autódromo Orlando Moura. A montagem da estrutura entrou na reta final e, até o fechamento desta edição, a previsão era de conclusão total por volta da meia-noite de ontem (7). A apresentação promete ser uma das maiores já realizadas na capital sul-mato-grossense.

Nos bastidores, a realização do evento mobiliza uma operação de grande porte. A equipe do Jornal O Estado acompanhou uma coletiva de imprensa com os responsáveis pela produção técnica e organização do espetáculo nesta terça-feira. Durante o encontro, foi possível observar que a montagem já se encontra em fase avançada, com estruturas como o palco, banheiros e bangalôs em processo de finalização.

Os acessos ao autódromo já começam a ser organizados, com sinalização sendo instalada por meio de cones para orientar a entrada e circulação de veículos. A expectativa é de que todos os ajustes sejam concluídos a tempo, assegurando uma experiência segura e estruturada para o público.

Estrutura

Segundo o produtor técnico geral, Eduardo Pedraza, dezenas de carretas foram mobilizadas para transportar equipamentos e estruturas. Ao todo, cerca de 38 veículos vieram de fora, enquanto outras 28 cargas foram providenciadas localmente, garantindo toda a base necessária para a montagem do evento.

Aproximadamente 1.800 profissionais atuam diretamente no carregamento e montagem, em um esforço intenso de trabalho braçal. Somando equipes de apoio, fornecedores de alimentação, bares e outros serviços, o número total de pessoas envolvidas, direta e indiretamente, chega a cerca de 2.800 trabalhadores.

Em termos técnicos, a grandiosidade impressiona. São aproximadamente 842 toneladas de equipamentos utilizados apenas na parte técnica, sem contar a estrutura física do palco. A dimensão reforça o nível de produção exigido para receber uma banda internacional desse porte, com padrões elevados de qualidade.

“Atualmente, contamos com mais 28 estruturas fornecidas localmente. Também há uma grande demanda envolvendo fornecedores de bar e alimentação. No total, considerando equipes diretas e indiretas, temos aproximadamente entre 2.000 e 2.800 pessoas atuando no evento. Em relação à parte técnica, estamos operando com cerca de 842 toneladas de equipamentos, sem incluir a estrutura física do palco”, destaca Eduardo.

Palco

O palco, considerado uma das grandes atrações à parte, possui cerca de 22 metros de altura e traz tecnologias inéditas para o público local. Um painel de alta definição e um sistema de iluminação moderno integram o cenário. Já o som fica sob responsabilidade de uma das principais empresas do país, garantindo uma experiência imersiva para os fãs que aguardam ansiosos pelo espetáculo.

Em relação ao palco, a produção destaca que a estrutura traz uma série de novidades para o público de Campo Grande. De acordo com os organizadores, praticamente todos os elementos apresentados são inéditos na cidade, elevando o padrão das grandes produções já realizadas no local.

“Estamos apostando em um sistema moderno de iluminação, com recursos inovadores que devem elevar ainda mais a experiência visual durante a apresentação. No quesito som, contamos com uma das principais empresas do país, a Gabi e Som, reconhecida por atender grandes turnês e artistas internacionais”, destaca Eduardo.

Sobre os efeitos especiais, a produção explica que nem todos os recursos utilizados em outras cidades da turnê de Guns N’ Roses serão replicados nesta apresentação. Em função das características do local (um espaço aberto e sujeito a ventos constantes) o uso de pirotecnia, como fogos de artifício, foi reduzido por questões de segurança. A decisão visa evitar riscos, especialmente pela proximidade com áreas de vegetação.

Em relação à estrutura, não haverá passarela no palco, e o solo natural está passando por nivelamento e receberá revestimento com materiais apropriados, como placas de madeira e piso modular. A previsão é de que toda a montagem seja concluída até a meia-noite, enquanto o backstage contará com uma equipe de aproximadamente 238 pessoas, responsáveis por dar suporte direto à banda e à operação do espetáculo.

Organização

De acordo com Valter Júnior, sócio local do evento, a organização da entrada do público foi planejada para garantir fluidez e segurança. Considerando a visão de quem chega ao local, o acesso à direita será destinado aos setores de camarote, área premium e front stage. O corredor principal se estende desde a região dos bares até a frente do palco, onde se concentra a área mais próxima da apresentação onde está localizada a arena.

A estrutura dos bangalôs é um dos destaques desta edição. Ao todo, foram montadas 72 unidades, cada uma com capacidade para até 20 pessoas, totalizando cerca de 1.440 participantes nesse setor. Já em outra área, o público contará com um camarote tradicional, além de uma novidade: um espaço diferenciado e exclusivo, preparado para oferecer uma experiência distinta aos presentes.

Para atender o público, a infraestrutura inclui um número expressivo de serviços. Na pista, estão disponíveis aproximadamente 700 unidades de banheiros distribuídos. O evento também oferece seis praças de alimentação, 12 ilhas de bares e pontos de hidratação com distribuição de água.

“Para nós, pode até ser apenas mais um show, mas a emoção é muito maior por se tratar de um espetáculo histórico. Tenho certeza de que será lembrado por muitas décadas, e muita gente ficará impressionada com a grandiosidade do evento”, afirma Valter.

O estacionamento oficial tem capacidade para cerca de 3 mil veículos, com áreas exclusivas para vans e ônibus, permitindo que o transporte coletivo privado e serviços de aplicativo operem sem congestionamento na entrada.

A segurança do evento contará com mais de 500 profissionais, com esquema de monitoramento interno e externo, além de uma equipe separada para o backstage da banda. Postos médicos estarão distribuídos pelo espaço.

“Estamos esperando receber cerca de 35 mil pessoas e toda a estrutura do evento foi planejada para acomodar esse público com conforto e segurança. O planejamento envolveu meses de trabalho em logística, estacionamento, trânsito e organização da entrada, em parceria com órgãos de segurança, especialmente a Polícia Rodoviária Federal, que auxiliou na elaboração de estratégias para reduzir impactos externos e garantir que o público chegasse confortável ao local”, finaliza.

Informações gerais

O show será realizado no Autódromo Orlando Moura, com abertura dos portões às 16h e início às 20h30. Ingressos podem ser adquiridos online ou no Shopping Bosque dos Ipês, e é obrigatório apresentar documento com foto e comprovantes para meia-entrada ou ingresso promocional social.

Além disso, itens proibidos incluem armas, objetos cortantes, fogos, drones, equipamentos profissionais, bebidas em recipientes rígidos, garrafas com tampa, alimentos não industrializados, cartazes, fantasias volumosas, drogas e medicamentos sem prescrição.

O acesso ao evento contará com revista obrigatória, não haverá guarda-volumes e todos os itens proibidos serão descartados. A classificação etária estabelece que jovens de 12 a 16 anos só poderão entrar acompanhados pelos pais ou responsável legal, enquanto os de 17 anos devem estar com um adulto e portar autorização com firma reconhecida.

Por Amanda Ferreira

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