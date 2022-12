Após trafegar na contramão, motociclista colide frontalmente e morre

Sebastião Dias da Silva, de 60 anos, morreu na madrugada deste sábado (24), após trafegar na contramão e colidir a motocicleta que conduzia em um veículo, do modelo GM/Cruze. O acidente ocorreu no cruzamento da rua Marquês de Herval, com a rua Uirapuru, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta da 00h deste sábado (24), a vítima seguia em uma moto Sundown/Web 100 pela rua Marquês de Herval. Foi quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um carro, modelo GM Cruze.

A partir de imagens de câmera de segurança, foi possível notar a intensidade da colisão, que deixou a moto despedaçada pelo asfalto. O carro trafegava sentido Bairro Danúbio Azul, pela pista correta.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado, mas no local constataram a morte do homem. Devido a intensidade da colisão, a vítima teve perda de massa encefálica e fratura no fêmur, conforme análise médica da equipe do Samu.

A equipe policial da BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) também compareceu ao local e realizou os procedimentos de praxe. O motorista do Cruze realizou o teste do bafômetro, que constatou 0,00 mg/l de álcool.

Os pertences da vítima foram repassados ao irmão, que compareceu ao local do acidente.

