Tempestade de inverno deixa 1,5 mi sem energia nos EUA

A tempestade de inverno Elliot (ou “ciclone bomba”) se intensificou na véspera do Natal. Cerca de 1,5 milhão de pessoas estão sem energia elétrica entre o Texas e Maine.

O fenômeno trouxe neve pesada, ventos congelantes e com a intensidade de furacão, inundações costeiras e baixas temperaturas. Pelo menos 19 pessoas morreram em decorrência da tempestade, segundo a imprensa local. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, mais de 240 milhões de americanos (70% da população) são afetadas pelo clima. É a maior extensão de alertas para o inverno de todos os tempos.

Pelo menos 1.600 voos foram cancelados hoje, segundo o site de monitoramento FlightAware, enquanto passageiros tentam embarcar para as festas de fim de ano. Em cidades de Indiana, Michigan, Nova York e Ohio, autoridades pediram que motoristas evitassem viagens não essenciais.

Cerca de 112 milhões de pessoas planejavam dirigir pelo menos 80 km entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, informou a Associação Automobilística Americana.

Acidentes nas estradas

Pelo menos três pessoas já morreram em rodovias de Kentucky. Também foram registradas duas mortes em Oklahoma.

Em Ohio, um engavetamento de 50 veículos matou uma pessoa, informou a imprensa local. Em Michigan, uma colisão de nove caminhões paralisou o trânsito.

As mortes também estão sendo causadas pelas baixas temperaturas. A polícia de Memphis, no Tennessee, informou que um homem foi encontrado morto na Union Avenue devido à exposição ao clima gelado.

O Serviço Nacional de Meteorologia espera que mais de 100 recordes climáticos sejam igualados ou quebrados nos próximos dias. A Flórida, por exemplo, deve experimentar o Natal mais gelado em 30 anos.

Estados mais afetados pela falta de energia

– Carolina do Norte: 437.385 pessoas sem eletricidade

– Tennessee: 304.800 Maine: 237.585

– Alabama: 96.295

– Nova York: 78.090

Com informações da Folhapress.

