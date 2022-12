Vai receber amigos e família? Saiba como montar uma mesa e impressione

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

A mesa de Natal é um dos charmes da ceia e chama a atenção pelo cuidado com os amigos e familiares, e pode ser responsável pela sensação de aconchego e um sabor ainda mais especial para a Ceia de Natal. Muitos pensam que organizar uma mesa é difícil, mas muitas vezes são os detalhes que fazem a diferença.

Invista nas cores tradicionais. Você sabia que segundo a tradição, o vermelho é usado para representar o amor, o verde significa esperança e o dourado, generosidade e prosperidade?

Fique atenta à quantidade de pessoas que vão se sentar à mesa. É importante pensar nesse detalhe, pois os utensílios e adornos não devem limitar muito o espaço dos convidados.

Arranjo de centro de mesa

Use velas, composição de flores e enfeites. Uma ideia bem legal é combiná-la com o que usou na árvore.

Copos

As taças não podem ficar de fora de uma mesa posta de Natal. Se estiver na dúvida sobre o modelo que deve escolher pense na harmonização preferida dos seus convidados e lembre-se que tanto as de vinho, como as e água, são versáteis. Por outro lado, se a dúvida estiver na cor, leve em consideração que as peças lisas e transparentes combinam com todos os estilos.

Guardanapos

Os fabricados em tecidos, como linho ou algodão remetem à sofisticação. Posicione-os no centro do prato.

Jogos americanos ou sousplats

Eles são os responsáveis por realçar a louça e até mesmo por demarcar o lugar dos convidados à mesa. O bacana é que você pode encontrá-los em diversos modelos, cores e materiais como fibras naturais e tecidos. Ao mesmo tempo, o sousplat também é ótimo para proteger a mesa das superfícies quentes dos pratos.

Toalhas

Por fim, mas não menos importante, elas são itens opcionais, se bem que são boas opções para quem irá receber muitas crianças, uma vez que ajudam a proteger a mesa da sujeira.

Aqui você pode utilizar as brancas e clássica que ficam, geralmente, guardadas para ocasiões especiais. Entretanto, se optar por comprar, pense no jogo de jantar e no contraste que deseja criar.

Por Blog Monta a Casa

Filme de hoje: Operação Presente (Barry Cook, Sarah Smith, 2011)