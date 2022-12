Caminhão carregado de cana-de-açúcar tomba em rotatória da MS-473

Uma carreta, de modelo Volvo FM540, carregado de cana-de-açúcar, tombou na tarde de ontem (22), na MS-473, no anel viário de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Conforme relatos do motorista, ele não conseguiu fazer o contorno da rotatória, tombando o veículo.

Conforme apurado pelo site Jornal da Nova, o condutor afirmou a reportagem que trafegava pelo anel viário, quando o semirreboque tombou. “Eu estava devagar quando ocorreu o acidente”, relatou.

O motorista não teve ferimentos e nem precisou ser socorrido, mas toda a carga que seria entregue em uma usina de Anaurilândia, ficou completamente espalhada pela rodovia.

Uma equipe da Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) estavam no local para auxiliar na retirada do veículo.

