Após assassinato no Procon, local terá um plano de inteligência

Um mês após a morte ocorrida brutalmente dentro do prédio do Procon do Estado o Governo anunciou que a segurança do Procon MS deverá receber um reforço na segurança com serviço de inteligência conforme protocolo divulgado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (14).

Dentro de um prazo de 60 dias deverão os responsáveis deverão apresentar um plano de inteligência para que seja reforçada segurança no local presentes no Plano de Gestão de Riscos e Segurança (Plano de Segurança Orgânica).

Entenda o Caso

Um homem identificado como Antônio Caetano de Carvalho, 67, foi morto a tiros na manhã do dia 13 de fevereiro durante audiência de conciliação na sede do Procon-MS, na rua 13 de Junho, região central de Campo Grande.

A vítima era dona de uma loja de peças automotivas, informações preliminares indicam que o autor do crime era cliente do local e o homicídio foi motivado por um débito de R$ 630,00. O autor disparou ao menos três tiros que atingiram a cabeça da vítima.

Segundo o delegado da Polícia Militar, William Rodrigues o crime foi motivado por uma pendência relacionada a uma prestação de serviço.

Com informações: Lethycia Anjos

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

Assassinato na Procon-MS abre questionamento sobre a insegurança em repartições públicas (oestadoonline.com.br)