Flamengo vence Vasco no sufoco e abre vantagem no Carioca

Flamengo e Vasco se enfrentaram nesta segunda-feira (13), no Maracanã, em partida válida pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Com gols de Arrascaeta, Pedro e Fabrício Bruno, o Rubro-Negro levou a melhor. Do lado Cruzmaltino, Pec e Alex Teixeira marcaram.

O resultado deixa o Flamengo em vantagem para o jogo de volta, com um empate garantindo a classificação para a decisão do Estadual. O Vasco já precisa de uma vitória. A partida será no próximo domingo, às 18h, novamente no Maracanã.

O time comandado por Maurício Barbieri terá um compromisso pela Copa do Brasil antes: na quinta-feira, eles enfrentarão o ABC em São Januário em um jogo único válido pela segunda fase da competição. A partida está marcada para as 21h30. A partida Logo aos 10 minutos do jogo, o Vasco marcou o primeiro gol. Durante uma cobrança de lateral, Rodrigo Caio se atrapalhou dentro da área, tentou afastar a bola, mas acabou deixando-a para Gabriel Pec, que a acertou em cheio sem deixá-la cair, mandando-a para o fundo das redes da meta defendida pelo goleiro Santos. Com 24 minutos de jogo, Matheuzinho avançou pelo lado direito e fez um cruzamento para a área. O lateral-direito Pumita Rodríguez cortou para a entrada da grande área, e o meia uruguaio acertou uma finalização linda, de primeira. O goleiro Léo Jardim até tocou na bola, mas não com força suficiente para desviá-la do rumo do gol. Jogo eletrizante A primeira metade do jogo foi intensa e o Gigante da Colina quase marcou quatro minutos depois, quando o zagueiro Léo balançou a rede, mas o lance foi anulado por uma posição irregular dentro da pequena área do time rubro-negro. A saída de bola, que é uma das principais habilidades da equipe treinada por Maurício Barbieri, acabou traindo o Vasco. Aos 39 minutos, Manuel Capasso cometeu um erro dentro da área e deixou a bola nos pés de Pedro, que acertou um chute poderoso no canto direito, sem dar chances de defesa. Esse gol encerrou o placar do primeiro tempo. “Lá e cá” Na volta para a segunda etapa, o Vasco subiu suas linhas, pressionou no campo de ataque e apostou nas bolas espetadas. Assim, o Cruzmaltino voltou a deixar o duelo com o marcador igual. Aos 13 minutos, após bola recuperada, Pedro Raul foi acionado na esquerda com a zaga do Flamengo exposta, levantou a cabeça e cruzou na medida para Alex Teixeira, que levou a melhor na disputa com Fabrício Bruno e escorou para o fundo da rede. Após a pausa técnica na segunda metade, o Flamengo voltou a dominar o placar. A noite estava animada no Maracanã para o clássico dos milhões! Aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou uma falta na segunda trave e encontrou Fabrício Bruno livre para cabecear e dar, mais uma vez, a liderança ao clube da Gávea. Com o terceiro gol do Rubro-negro, a partida perdeu em intensidade e o cansaço se tornou o protagonista. Os rivais acumularam erros nas trocas de passes e na transição, e pouco conseguiam criar oportunidades. O jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista vai acontecer no domingo (19), às 16h (Brasília), no Maracanã.

