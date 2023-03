Projeto homenageia os 100 anos da Semana de Arte Moderna

Sete cidades de Mato Grosso do Sul receberão a partir desta semana o projeto “Cem Anos de Semana de Arte Moderna em Terras Pantaneiras”, uma iniciativa que homenageia os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 2022.

A programação do projeto será aberta nesta terça-feira (14), em Dourados, com apresentações no Campus da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a partir das 15h30. Na quarta-feira (15), será a vez de Ponta Porã receber a iniciativa, no campus da UEMS, a partir das 20h30.

A iniciativa, proposta pelo produtor Bruno Passos e financiado pelo FIC/MS 2021 da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), propõe uma imersão no ambiente musical, plástico e literário deste marco na história brasileira, por meio de recitais de canto e violão, com recursos audiovisuais e exposições de quadros.

O projeto “Cem Anos de Semana de Arte Moderna em Terras Pantaneiras” levará apresentações para Dourados, Ponta Porã, Jardim, Bonito, Aquidauana, Coxim e Campo Grande. Os dois intérpretes do projeto são o violonista Marcelo Fernandes e a regente e cantora lírica Ana Lúcia Gaborim, ambos com carreira artística internacional, doutorado em Artes e larga experiência em recitais de popularização da arte nacional.

Para o violonista Marcelo Fernandes, “o movimento modernista, inaugurado pela Semana de 22, abriu caminho para uma arte nacional com um toque de modernidade e a partir dessa proposta, compositores eruditos e populares criaram um enorme repertório de canções e de obras instrumentais que são mundialmente conhecidas e representam o Brasil”.

Já Ana Lúcia Gaborim destaca que “esse projeto apresenta os grandes nomes do modernismo brasileiro e ainda inclui releituras de canções e poesias sul-mato-grossenses com um toque moderno”. Dentre os autores do projeto, destacam-se Villa-Lobos, Cesar Guerra-Peixe, Mário de Andrade, Cecília Meireles e Manoel Bandeira.

Semana de 22

A Semana de Arte Moderna foi celebrada no Theatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 e representou uma verdadeira renovação da linguagem artística.

Nomes consagrados da literatura, da música e da pintura do país participaram do evento, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Víctor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, Heitor Villa Lobos, Tácito de Almeida, Di Cavalcanti e Agenor Fernandes Barbosa.

