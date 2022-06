Apoiadores de Bolsonaro esperam ansiosos a chegada do presidente a Campo Grande

Desde as primeiras horas do dia, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), aguardam com entusiasmo a chegada do presidente a Campo Grande. Na manhã desta quinta-feira (30) Bolsonaro veio a Capital para participar da entrega de 300 apartamentos destinados a famílias de baixa renda no Jardim Canguru.

Lígia Maria Antônia, 59 anos, é aposentada da Rede Municipal da Ensino e há dias têm se preparado para chegada do presidente, até confeccionou uma roupa artesanal verde e amarela em sua homenagem.

“Ver Bolsonaro é um sonho realizado, tanto que fiz esse cropped em homenagem ele, inclusive vou votar com essa roupa”, disse bem humorada.

Lígia se emociona ao falar que seu maior sonho é poder tomar um café com Bolsonaro em Brasília. “Meu sonho é ir onde ele mora para tomarmos um café ou um jantar, é um sonho que me deixaria imensamente feliz”, relata.

Sobre as expectativas para as próximas eleições, a aposentada acredita que Bolsonaro pode tornar o Brasil uma grande potência.

“Espero que nosso Brasil seja um país de potência, com uma economia que galope em todo lugar, que a gente faça combinações com países que precisam de nós, tudo conforme o presidente Bolsonaro determinar”.

Militar aposentado, Antônio da Costa serviu com Bolsonaro em Nioaque durante os anos 70 e relembra a época com saudade. “Servi com ele em 1979, na época eu era soldado na mesma bateria dele e ele era 2º tenente. Fizemos muito serviço juntos e foi muito bom, tenho saudades dele”.

Antônio relata que acompanha a trajetória politica de Bolsonaro desde quando ele deputado no Rio de Janeiro.

“Quando eu vi ele como deputado federal lá no Rio de Janeiro, falei, vai ser meu presidente, nós servimos junto. Aí ele candidatou em 2018 e fiz questão de votar nele e nessa eleição voto ele outra vez”.

Paola Reichardt levou o filho Ryan para conhecer o presidente pela primeira vez, com esperança de poder tirar uma foto com Bolsonaro.

“Tenho muita fé em Deus que ele vai se reeleger, para mim as coisas melhoraram demais e estou bem confiante na reeleição. Bolsonaro está de parabéns por tudo que faz pelo povo brasileiro e que ele continue nesse caminho defendendo o povo”, diz.

Bolsonaro chegou a Campo Grande por volta das 9h50 e foi recebido com euforia por seus apoiadores confira o video:



Com informações da repórter Beatriz Feldens.

