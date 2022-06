Abertura de pequenas empresas bate recorde no Brasil

O crescimento representa um aumento de 19,8%.

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas) bateu recorde no Brasil a abertura de pequenos negócios, com cerca de 3,9 milhões de empreendedores normalizados.

Conforme a pesquisa, os números, estão incluídas as micro e pequenas empresas, além daquelas que se identificam como MEI (microempreendedores individuais). A um nível de comparação deste crescimento, segundo o mesmo relatório do ano passado, o número era de 3,3 milhões de aberturas novas.

Se está pensando em abrir uma empresa, provavelmente já ouviu falar sobre o Simples Nacional e a opção de Microempreendedor Individual, o famoso MEI.

Desse modo, representa crescimento de 19,8% em relação ao ano de 2020. Calculando os com os dados de 2018, o percentual é de 53,9%. Sendo assim, é uma tendência esse aumento de novos transação dentro dessas categorias.

De acordo com o Sebrae, a pandemia afetada pelo Covid-19 foi um dos fatores que provocaram o resultado dos números. Sabemos que foi um dos grandes motivos para muitas pessoas que perderam o emprego começarem a empreender por questão de necessidade e obrigação.

O número de pessoas desempregadas em 2021, ultrapassou os 15 milhões, conforme uma revisão feita pelo IBGE no primeiro trimestre do ano. Sendo assim, a taxa de desocupação caiu, ficando em 11,1% no último ano. Em 2020, esta mesma taxa era de 14,2%.

Sobretudo, o órgão acredita que, mesmo pelos danos sofridos pela pandemia, esse aumento na abertura de novos negócios tende a continuar crescendo nos próximos anos.

Pandemia impactou na abertura e fechamento de CNPJs

Embora muitas empresas tenham sido abertas em 2021, a quantidade que tiveram que fechar as suas portas também foi significativa. Seguindo o Mapa de Empresas do Governo Federal, no 3º quadrimestre de 2021, 484.470 mil empresas seguem com fechamento.

Entretanto, houve uma elevação de 35,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, a pandemia foi um dos fatores para o aumento do empreendedorismo, também foi de grande dificuldade para muitos empresários.

Vanderson Silva, CEO da empresa AccountTech, destaca que a contabilidade digital é um dos meios que auxilia na abertura de novos CNPJs, pois o “atendimento e processos realizados de forma digital, sem a necessidade de deslocamento físico, leva economia de tempo e dinheiro se relacionados às idas aos órgãos públicos.”

Ele ainda destaca que outro fator facilitador para esses novos empreendedores surgirem é “a experiência de saber cada etapa do andamento do seu processo de abertura de empresa com a adoção destes processos otimizados na área contábil”.

Por fim, pesquisa realizada pelo Sebrae, está confiante que os números de CNPJs abertos continue crescendo, mesmo com as dificuldades refletidas na pandemia.

Com informações do Sebrae.

