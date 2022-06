Com presença de Bolsonaro, Prefeitura inaugura residencial Jardim Canguru

A Prefeitura de Campo Grande inaugura, nesta quinta-feira (30), o Residencial Jardim Canguru, um condomínio com 300 apartamentos destinados a famílias de baixa renda. O evento, programado para às 10h30, contará com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Os investimentos para a construção do projeto vieram por meio de uma parceria entre União, Governo do Estado e Prefeitura. Ao todo, as obras custaram R$ 33 milhões. Sendo a maior parte do Governo Federal.

Os apartamentos tem 47m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Há um espaço para confraternização, playground e quadra de areia disponíveis aos futuros moradores.

O projeto do residencial Jardim Canguru contempla algumas famílias que moravam em condições precárias numa área de comodato localizada em frente ao condomínio, próxima ao Córrego Bálsamo, que quando transborda, alaga algumas casas.

A síndica do condomínio – eleita em uma votação de 116 votos – Cléia Antunes, de 38 anos, morava num barraco há 8 anos nesta área de comodato. É uma área de risco que quando chove, a situação fica ainda pior, por conta da presença de bichos e insetos.

“Morei de aluguel por um tempo. Ficamos sabendo dessa área. Comprei um pedaço de terra e fizemos uma casa. Quantas coisas já passamos aqui. Ficamos sem água e energia. Nós não acreditávamos que seríamos contemplados. Meu coração está cheio de alegria e está difícil controlar a ansiedade”, admite.

