Carga de maconha avaliada em 1,5 milhões de reais é apreendida

A equipe da Base Operacional de Dourados, da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu ontem (29), uma carga de maconha avaliada em R$ 1,5 milhões. Cerca de 757 Kg de entorpecentes.

Os Policiais Militares realizavam fiscalização de trânsito quando deram ordem de parada ao veículo Fiat/Strada, cor vermelha, placa de Cascavel/PR.

O condutor, após perceber que iria ser realizado a parada do veículo na blitz, jogou o utilitário para as margens da rodovia. Dessa forma, saiu do veículo e fugiu a pé. A polícia realizou buscas no local, mas não encontrou o suspeito.

O automóvel estava carregado com 24 fardos de substância análoga à maconha, que após pesagem totalizou 757 kg.

Minutos antes desse episódio, os militares abordaram um homem de 35 anos que dirigia o veículo VW/Gol, placa de Presidente Venceslau/SP. O condutor foi apontado como o batedor da carga de entorpecente. Isto é, o indivíduo auxiliava o transporte da droga, dando apoio inclusive em caso de blitz policiais.

A carga ilícita foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 1.560.000,00 ( Um milhão e quinhentos e sessenta mil) reais.

