Campo Grande libera vacina contra gripe para toda a população a partir desta quinta-feira

A Prefeitura de Campo Grande vai ampliar a vacinação contra a gripe e liberar, a partir desta quinta-feira (14), a aplicação das doses para toda a população da Capital. Até então, a imunização estava restrita aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos, crianças, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades.

Com a mudança, qualquer pessoa acima de seis meses de idade poderá procurar uma unidade de saúde para receber a vacina contra a influenza. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande, as 74 unidades da rede municipal estarão habilitadas para realizar a vacinação.

A orientação é para que os moradores procurem a unidade de saúde mais próxima de casa, levando documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação. A ampliação da campanha ocorre em meio ao aumento da circulação de vírus respiratórios e da procura por atendimentos nas unidades de saúde da Capital.

Desde o início da campanha destinada ao público prioritário, Campo Grande aplicou 70.766 doses da vacina. Mesmo assim, a cobertura vacinal entre os grupos considerados prioritários chegou a 31,11%, índice abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Sesau, a estratégia busca ampliar a prevenção e reduzir os casos graves da doença, principalmente durante o período de temperaturas mais baixas, quando há aumento na transmissão de síndromes respiratórias.

Apesar da liberação para o público em geral, a secretaria reforça que idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças preexistentes continuam sendo prioridade, já que apresentam maior risco de internação e complicações causadas pela influenza.

Campo Grande seguia até então a recomendação nacional de priorizar apenas os grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Agora, a abertura da vacinação para toda a população tenta acelerar a imunização diante da baixa adesão registrada entre parte do público-alvo.

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