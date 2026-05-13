Lula prepara medida provisória para subsidiar gasolina e evitar alta dos combustíveis

A cinco meses das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar nesta quarta-feira (13), às 15h, uma MP (Medida Provisória) para subsidiar o preço da gasolina e tentar evitar um aumento nos combustíveis em meio ao cenário eleitoral.

Segundo fontes do Palácio do Planalto, a medida terá validade inicial de dois meses, com possibilidade de prorrogação. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o valor que será desembolsado pelo Tesouro Nacional para custear a subvenção. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo SBT News.

A discussão sobre a medida começou na segunda-feira (11), durante reunião entre o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O governo acelerou a definição após a dirigente afirmar que um reajuste da gasolina deve ocorrer “já já”.

Magda Chambriard também se reuniu com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tratar da situação. A preocupação do governo é evitar impactos negativos da alta dos combustíveis sobre a inflação e o custo de vida em um momento politicamente sensível.

Inicialmente, o Planalto apostava em um projeto de lei que permitiria utilizar receitas extras obtidas com o petróleo para compensar impostos federais sobre os combustíveis. A proposta, no entanto, não avançou no Congresso Nacional. Diante da demora, o governo optou por um “plano B”, apostando na edição da medida provisória para garantir uma resposta mais rápida ao mercado.

A expectativa é de que a MP seja publicada ainda nesta quarta-feira, enquanto o governo busca conter pressões sobre os preços nas bombas e minimizar desgastes políticos em ano eleitoral.

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