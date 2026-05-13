Dupla de MS inicia remadas rumo aos Jogos Paralímpicos

Fernando Rufino e Débora Benevides disputam etapa na Alemanha

Fernando Rufino e Débora Benevides iniciam a partir de amanhã (14) a busca para valer pelos pontos que garantam a classificação aos Jogos Paralímpicos Los Angeles 2028. A dupla sul-mato-grossense faz parte da delegação brasileira que desembarcou esta semana na Alemanha para etapa da Copa do Mundo de Paracanoagem, em Brandenburg.

Segundo a CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), a disputa que vai até domingo (17), “além da busca por medalhas, as competições terão papel decisivo na somatória de pontos do novo ranking da ICF (Federação Internacional de Canoagem), que será determinante na corrida por vagas nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.”

Tanto Cowboy como Débora citaram o frio na chegada à Alemanha. Em suas postagens, antes e durante os primeiros treinos na região metropolitana de Berlim, destacaram a temperatura na casa dos 10ºC.

Medalhista paralímpico e mundial, Rufino, que completa 41 anos dia 22, ressaltou a caminhada para Los Angeles 2028. Por meio de rede social, o sul-mato-grossense confirmou participação no mês de julho (dos dias 9 a 12) na Copa do Mundo da modalidade, em Montreal (CAN). Na sequência, disputa o Mundial, em Poznan (POL), no fim de agosto (26 a 30).

Cronograma igual deve ter Débora Benevides. A campo-grandense de 30 anos soma no currículo medalhas importantes – prata e bronze – mas ainda persegue o ouro nas principais competições, como em Copas do Mundo, Mundiais, e Paralimpíada. Nesta última, sonha com o pódio inédito.

Confira a delegação

“Os resultados obtidos nessas competições serão fundamentais para o posicionamento dos atletas brasileiros no ranking internacional, consolidando o novo modelo adotado pela ICF, que valoriza a regularidade ao longo da temporada e não apenas desempenhos pontuais”, assinala a CBCA, em nota publicada no site da entidade.

Foram convocados atletas das classes KL e VL, no masculino e feminino, incluindo nomes experientes e destaques recentes da modalidade. Entre os convocados estão:

Feminino

– Adriana Gomes de Azevedo (KL1)

– Ana Claudia Fiche Ungarelli Borges (KL1)

– Leonice Vercelheze Friedrich (KL2)

– Nayara Karin Falcão de Oliveira (KL2)

– Aline Furtado de Oliveira (KL3)

– Débora Raiza Ribeiro Benevides (VL2)

– Mari Christina Santilli (VL3)

– Thais Coutinho de Freitas (VL3)

Masculino

– Luis Carlos Cardoso da Silva (KL1)

– Flavio Reitz (KL2)

– Miqueias Elias Rodrigues (KL3)

– Gabriel Paixão Porto (KL3)

– Fernando Rufino de Paulo (VL2)

– Oscar da Silva Cardoso Filho (VL2)

– Giovane Vieira de Paula (VL3)

– Jean Carlos Panucci Benites (VL3).

Por Luciano Shakihama