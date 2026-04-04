Campo Grande registra cinco casos de morcegos com raiva em 2026 e Sesau reforça vacinação de pets

Foto: Divulgação
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A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) emitiu um alerta à população após o registro de cinco casos de morcegos infectados com Raiva em 2026 na Capital. Os dados são do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande), que reforça a importância de manter a vacinação de cães e gatos atualizada.

O caso mais recente foi identificado na região central da cidade, após um morcego ser recolhido por equipe técnica do CCZ e passar por análise laboratorial. Outros registros da doença ocorreram nos bairros Vivendas do Bosque, Centro, Santa Fé e Jardim Campo Alto.

Segundo a Sesau, a população de morcegos em Campo Grande é formada, principalmente, por espécies frugívoras e insetívoras, que se alimentam de frutas e insetos e não representam risco quando permanecem em seu habitat natural. No entanto, esses animais podem ser portadores do vírus da raiva e transmitir a doença a outros mamíferos, como cães, gatos e até humanos.

O que fazer ao encontrar um morcego suspeito

A orientação da Sesau é que qualquer morcego encontrado em situação anormal — como caído no chão, vivo ou morto, dentro de residências ou com hábitos diurnos — deve ser considerado suspeito.

Nesses casos, a recomendação é isolar o local, evitar qualquer contato com o animal e acionar o CCZ para realizar o recolhimento adequado. Após a captura, os morcegos são encaminhados para análise a fim de verificar a presença do vírus.

Caso ocorra contato acidental com um morcego suspeito, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde com atendimento 24 horas para avaliação médica e possível início do protocolo antirrábico pós-exposição.

O CCZ pode ser acionado pelo telefone geral (67) 3313-5000 ou pelos seguintes contatos:

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h: (67) 2020-1801 / (67) 2020-1789
Segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h: (67) 2020-1794

Vacinação é principal forma de prevenção

A Sesau reforça que a vacinação de cães e gatos é a principal forma de prevenção contra a raiva e essencial para reduzir o risco de transmissão do vírus.

A imunização está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande, localizado na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, na Vila Ipiranga. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h.

 

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