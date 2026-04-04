Homem se passa por policial, mata ajudante de pintor e deixa jovem gravemente ferida em Costa Rica

Um homem ainda não identificado se passou por policial para cometer um ataque a tiros que terminou com a morte do ajudante de pintor Raisson Alves de Sousa, de 21 anos, e deixou uma jovem gravemente ferida na manhã deste sábado (4), no bairro Jardim Imbirussu, em Costa Rica, município localizado a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da PM (Polícia Militar) foram acionadas após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, encontraram o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul prestando atendimento a uma jovem que havia sido baleada.

A vítima apresentava dois ferimentos: um tiro que atravessou a perna e outro na região pélvica, onde o projétil ficou alojado. Ela foi socorrida inicialmente para a Fundação Hospitalar do município, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde passará por cirurgia para retirada da bala.

No interior da residência, os policiais localizaram Raisson Alves de Sousa já sem sinais vitais. Equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da perícia técnica foram acionadas para realizar os procedimentos e iniciar as investigações.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao imóvel se apresentando como policial. Em seguida, efetuou ao menos quatro disparos contra as vítimas e fugiu do local. No momento do crime, quatro pessoas estavam na casa.

Informações preliminares indicam que a jovem baleada vinha recebendo ameaças relacionadas a dívidas com drogas. A polícia também investiga se o ataque pode ter ligação com uma possível disputa entre facções criminosas.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio e segue sob investigação. Até o momento, o autor do crime não foi identificado ou localizado.

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