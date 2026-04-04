São Paulo e Cruzeiro e clássico Vasco e Botafogo abrem 10ª rodada do Brasileirão neste sábado

Três partidas dão início neste sábado (4) à 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Entre os confrontos do dia, o destaque fica para o duelo entre São Paulo e Cruzeiro, além do clássico carioca entre Vasco e Botafogo.

O primeiro jogo acontece às 17h30 (horário de MS), no estádio MorumBis, onde o São Paulo recebe o Cruzeiro. As equipes vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Tricolor paulista ocupa posição no G-4 e busca se manter entre os primeiros colocados, o time mineiro tenta reagir para sair da zona de rebaixamento.

Mais tarde, às 19h30, o Fluminense enfrenta o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Tricolor carioca entra em campo de olho na liderança do campeonato, enquanto o Coxa tenta aproveitar o fator casa para continuar subindo na tabela.

Encerrando os jogos deste sábado, às 20h, Vasco e Botafogo fazem o clássico carioca no estádio São Januário. O Vasco vive boa fase desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, enquanto o Botafogo tenta se recuperar na competição sob o comando de um novo treinador.

Onde assistir aos jogos

Campeonato Brasileiro – Série A

17h30 – São Paulo x Cruzeiro – Transmissão: Premiere

19h30 – Coritiba x Fluminense – Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

20h – Vasco x Botafogo – Transmissão: SporTV e Premiere

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