Três Lagoas recebe 16,9 milhões em pavimentação do Governo de MS

Na comemoração dos 109 anos de Três Lagoas, quem ganha o presente é a população que vai receber R$ 16,9 milhões em obras de pavimentação do Governo do Estado. Os recursos fazem parte de convênios com o município por meio do programa MS Ativo.

Os novos investimentos foram anunciados pelo governador Eduardo Riedel, durante o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade. Na solenidade, foram feitas as assinaturas, que vão proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores de diferentes bairros.

“Fiz questão de participar desta festa aqui hoje, para parabenizar os 109 anos de Três Lagoas. Assinamos uma série de obras que vão beneficiar vários bairros da cidade. Vamos continuar atendendo e olhando pela cidade”, afirmou o governador.

Riedel mencionou que Três Lagoas é uma cidade que continua em pleno crescimento e ajuda de forma direta a expansão do Estado. “Sempre vão encontrar no Governo um parceiro em favor da cidade. Estaremos prontos para receber as demandas das lideranças do município”.

Dentro deste pacote de obras está a pavimentação e drenagem do bairro Parque São Carlos, no valor de R$ 6,4 milhões. Esta obra faz parte do segundo lote.

Também será asfaltada ruas do bairro Vila Haro (lote 2), com investimento de R$ 4,2 milhões e mais R$ 6,2 milhões para pavimentar diversas ruas da cidade.

Para o aeroporto da cidade foi autorizada a licitação para uma série de obras, que vão promover melhorias na estrutura, dando mais capacidade para atender os passageiros.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, fez questão de agradecer ao Governo do Estado pela parceria, que rendeu muitos investimentos e obras para cidade. “Três Lagoas completa mais um ano e segue em crescimento devido a todos que contribuem para cidade. São milhões em investimentos do Estado em obras nos bairros, resultado deste trabalho em conjunto. Meu sentimento é de gratidão a todos que ajudam está cidade”, completou.

As obras de infraestrutura urbana fazem parte do programa MS Ativo, que tem como foco uma gestão municipalista, que promove parcerias do Estado com as prefeituras, para levar investimentos que fazem a diferença na vida dos cidadãos.

