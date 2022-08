Adolescentes matam casal de idosos para roubar R$ 20

O caso dos idosos que foram assassinados no último final de semana ganhou uma reviravolta. Inicialmente, o principal suspeito era um indivíduo que recebia abrigo do casal. Entretanto, investigações policiais levaram a dois adolescentes, de 15 e 16 anos. Agora, os dois são os principais suspeitos do crime.

O caso

Avio Rodrigues Máximo, 83 anos, e a esposa Celeste, 73 anos, foram assassinados a facadas na madrugada do dia 6, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Na casa onde ocorreu o crime, foi encontrada uma pegada Antônio Evaristo de Macedo, de 58 anos, conhecido como “Martelo”. Ele é um morador de rua que recebeu abrigo do casal. Dessa forma, o indivíduo se tornou principal alvo das investigações.

Um dos motivos que levaram ao Antônio Evaristo, seria que o homem teria dito, no momento da abordagem, que não havia matado o casal. Entretanto, ainda ninguém havia dito sobre o crime. Diante as evidências, o homem foi preso, mas negava o crime a todo momento. Antônio tinha extensa ficha criminal, o que levou a uma prisão preventiva.

A reviravolta aconteceu quando a Polícia recebeu o áudio de um dos adolescentes se gabando e confessando ter matado os idosos. Equipes realizaram diligências e chegaram a um dos jovens, de 16 anos. O outro envolvido, um adolescente de 15 anos, morava a três quadras da casa de Celeste e Ávio. Ele foi localizado em área rural.

Dinâmica do crime

Segundo investigações da Polícia Civil, na madrugada do sábado, 6 de agosto, quando o crime ocorreu, os dois saíram de uma festa, desceram a Avenida Virgínia Ferreira de bicicleta e invadiram a residência do casal, na Viriato Bandeira, região central de Coxim (MS).

Os adolescentes teriam a informação de que o casal havia recebido no último dia 05, a aposentadoria, que seria no valor de aproximadamente R$ 4mil reais. Com essa informação, eles entraram no quintal da casa pela frente e primeiro desferiram golpes com uma barra de ferro e pauladas em Ávio que estava dormindo no sofá da varada dos fundos. O idoso ainda se levantou e tentou se defender, porém, um dos menores foi até a cozinha dos fundos, pegou uma faca de serra e desferiu vários golpes na vítima que andou alguns metros e caiu sangrando na lavanderia.

Após vasculhar a residência em busca do dinheiro, os adolescentes não encontraram nada. Dessa forma, os infratores saíram da casa pelo portão da frente e fugiram levando apenas R$20,00 dos idosos.

Os dois adolescentes confessaram o crime. Eles receberam a informação do pagamento de R$ 4 mil devido a um outro rapaz, que trabalhou com Celeste. A Polícia ainda procura esse terceiro indivíduo, que também seria um adolescente.

Confira:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.