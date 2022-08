VÍDEO: Procurando Nemo? Peixes-palhaço chegam ao Bioparque Pantanal

Inaugurando o tanque itinerante do Bioparque Pantanal, uma família de peixes-palhaço, espécie famosa pelo filme Procurando Nemo, acaba de chegar ao aquário, é a primeira vez que o local recebe peixes de água salgada.

Conforme a administração do Bioparque o tanque itinerante tem o objetivo de ampliar o número de espécies em exibição, agregando conhecimento aos visitantes.

“Os nossos primeiros convidados do tanque itinerante são os peixes-palhaço, que chamam muita atenção com suas cores vibrantes”.

A espécie de peixe ficou mundialmente famosa após o lançamento do filme Procurando Nemo, que conta a história de um peixinho capturado por um mergulhador que acaba em aquário de um dentista. Enquanto Nemo cria um plano para escapar, seu pai atravessa o oceano para resgatá-lo.

Com o lançamento do filme a procura pelos peixinhos cresceu e um número expressivo foi retirado de seu habitat natural, ameaçando a espécie de extinção. Outro fator que contribuiu com a alta procura desses animais é que eles podem ser criados em aquário e são de fácil manutenção.

Curiosidades

Com uma hierarquia bem estabelecida, os cardumes são liderados pelas fêmeas mais agressivas que são naturalmente maiores que os machos. Quando existe mais de uma fêmea, a liderança é determinada pela fêmea maior. Uma curiosidade pouco conhecida é que essa especie possui hermafroditismo protândrico, por isso quando a fêmea dominante morre o macho muda de sexo e assume o posto.

Logo ao nascer os filhotes flutuam com a maré até encontrar uma anêmona para cuidar, mas vale ressaltar que nem todas as anêmonas são amigáveis, existem mais de mil espécies, mas apenas 10 podem coexistir com o peixe-palhaço.

