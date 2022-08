Após sair de academia, mulher é abordada e agredida durante tentativa de sequestro

Uma mulher de 31 anos foi vítima de tentativa de sequestro na noite de ontem (1), quando saia de uma academia na Vila Carvalho, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 22h. O ladrão foi amarrado por moradores até a chegada da Polícia Militar.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, a mulher saía da academia, quando foi surpreendida pelo suspeito, que a seguiu até o seu carro e entrou junto com a vítima dentro do automóvel. No momento do assalto, ele usava uma touca na cabeça e estava armado com uma faca. Segundo a vítima, o suspeito exigiu que a mulher dirigisse o carro.

Ainda de acordo com a ocorrência, a mulher recusou e ofereceu seus objetos pessoais, momento em que o suspeito o agrediu com socos no rosto e na cabeça. A vítima passou a gritar dentro do carro, quando moradores que passavam pelo local ouviram os gritos de socorro.

Ao serem abordados pelos moradores, o rapaz foi retirado de dentro do carro e interrogado relatou que a vítima era sua namorada e que ambos estavam discutindo. Ele ainda disse que a mulher seria garota de programa na tentativa de despistar os populares. Ao ouvir as palavras do suspeito, a mulher relatou que estava ligando para a polícia, momento que o rapaz, se levantou e correu. Ele ainda foi perseguido por populares que o agrediram e o amarraram até a chegada da polícia no local.

Desesperada, a vítima correu para dentro da academia até a chegada do namorado. O autor foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia.

