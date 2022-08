Corinthians e Flamengo se enfrentam pelas quartas da libertadores; confira prováveis escalações

Corinthians e Flamengo se enfrentam hoje (2), às 21h30 (Brasília), pelas quartas de finais da Copa Libertadores, na Neo Química Arena. Com os dois times vindo de ótimas campanhas, o clássico promete ser um dos grandes jogos da temporada.

A partida abre o oitavo duelo de mata-mata da história entre os rivais de São Paulo e Rio de Janeiro. A vantagem, atualmente, é do Flamengo: 4 a 3.

O Timão volta a jogar as quartas de final da Libertadores após dez anos. A equipe de Vitor Pereira conquistou a vaga ao eliminar o Boca Juniors, na Bombonera, em disputa de pênaltis. Já o Rubro-Negro passou pelo Tolima-COL com tranquilidade. Venceu na Colômbia por 1 a 0 e aplicou uma goleada histórica no Rio de Janeiro: 7 a 1. O time de Dorival Júnior ainda está invicto na atual edição da competição.

Os dois times chegam confiante. O Corinthians, mesmo não fazendo a temporada dos sonhos, chega forte na disputa. O Vice líder do Brasileirão se agarra ao ótimo trabalho de Vítor Pereira, além de contar com nomes que podem desequilibrar a partida a qualquer momento. Partida essa que é vista talvez como o jogo mais importante do ano.

Já o Flamengo também chega forte. Após uma metade de temporada turbulenta, o rubro-negro parece ter arrumado a casa na hora certa com Dorival Junior. Embalado, o clube ganhou de forma avassaladora quase todos os jogos desde a chegada do novo técnico.

A última vez em que Corinthians e Flamengo se encontraram na Copa Libertadores foi em 2010, quando os cariocas eliminaram os paulistas nas oitavas de final. Na ocasião, cada equipe venceu uma partida, mas o Rubro-Negro levou a vaga por ter feito um gol fora de casa. Agora, o Timão promete uma história com final diferente.

Prováveis escalações para Corinthians e Flamengo

Corinthians

Vítor Pereira deve levar dúvidas na escalação até uma hora antes da partida. Gerindo titulares no jogo contra o Botafogo, o treinador deu alguns indícios da equipe contra o Flamengo. Com Róger Guedes no banco, a briga no ataque, para atuar ao lado de Yuri Alberto e Willian, está mais para Adson e Gustavo Mosquito. No meio-campo, Maycon, Du Queiroz e Cantillo devem formar o trio.

Possível time: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena (Raul Gustavo) e Fábio Santos; (Lucas Piton) Du Queiroz, Cantillo e Maycon; Adson (Gustavo Mosquito), Willian e Yuri Alberto

Flamengo

Possivelmente, Dorival Junior vai manter o time que venceu o Atlético-MG na Copa do Brasil. O time é visto como titular, entretanto os reforços de peso podem ser uma pulga atrás da orelha do treinador.

Ele ainda terá armas importantes no banco, como Vidal e Everton Cebolinha. A equipe ainda não contará com Pulgar, que, apesar de regularizado, ainda não passou por todas as etapas de recondicionamento antes de poder entrar em campo.

Possível time: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.