Chuva atrasa colheita da soja e plantio do milho

As chuvas recorrentes entre os meses de janeiro e fevereiro provocaram o atraso nas operações de colheita da soja e de plantio do milho 2ª safra seguem atrasadas, em Mato Grosso do Sul. No dia 24 de fevereiro a colheita deveria estar em 47,1%, porém está em 25%. A porcentagem da área colhida da safra 2022/2023, encontra-se inferior em aproximadamente 17 pontos percentuais em relação à safra 2021/2022, para a data de 24 de fevereiro.

A área de soja no mato Grosso do Sul apresenta produtividade estimada de 58 sacos por hectare com expectativa de produção de 13,378 milhões de toneladas, de acordo com a Aprosoja/MS. A estimativa é que a safra seja 2,5% maior em relação ao ciclo passado (2021/2022), atingindo a área de 3,842 milhões de hectares. Este cenário ocorreu na colheita da safra de soja 2020/2021, estendendo a operação até dia 14 de abril, é provável que a safra atual seja semelhante.

Milho

Já no milho 2ª safra o atraso pode afetar o desenvolvimento da cultura em algumas regiões do estado. O produtor deve estar atento ao Clima e verificar se a propriedade ou região possui histórico de condições climáticas ruins antes de semear. O estado atingiu 19,1% de área plantada de milho na 2ª safra 2022/2023. A porcentagem de área plantada na 2ª safra 2022/2023, encontra-se inferior em aproximadamente 15,9 pontos percentuais em relação à 2ª safra 2021/2022, para a data de 24 de fevereiro.

Para 2ª safra de milho 2022/2023 a área estimada é de 2,325 milhões de hectares, considerando um aumento de 5,4% em relação a área da 2ª safra de 2021/2022. A produtividade estimada é de 80,33 sacas por hectare, gerando uma expectativa de produção de 11,206 milhões de toneladas.

