Governo planeja ciclovia em Aral Moreira e asfalto em ruas de Jardim

Novas obras de infraestrutura urbana serão realizadas nos municípios de Aral Moreira e Jardim pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Contratos publicados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (1º) trazem detalhes dos empreendimentos.

Em Aral Moreira, será implantada ciclovia na Rua Mato Grosso – MS-286. A pista para bicicletas terá largura de dois metros e 3.459,14 metros quadrados. Com colocação de sinalização vertical e horizontal, a ciclovia vai proporcionar segurança e conforto aos ciclistas, facilitando o deslocamento da população.

A obra terá custo de R$ 1,2 milhão e a empresa responsável pela execução terá 180 dias consecutivos para terminá-la. O prazo começa a contar a partir da data de recebimento da Ordem de Início de Serviço, que deve ocorrer nos próximos dias.

Para Jardim, o contrato publicado pela Agesul é de R$ 7,1 milhões para obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em ruas nos bairros Morena e São Francisco.

A empresa terá 360 dias consecutivos para terminar o empreendimento, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Início de Serviço, que deve ocorrer nos próximos dias.

