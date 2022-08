Guerra eleva custo de produção de soja para safra 2022/2023

Conflito entre Rússia e Ucrânia completa 6 meses

Por Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado MS

O custo de produção de soja em Mato Grosso do Sul para a safra 2022/2023 teve aumento de 26,60% por hectare, sendo R$ 1,4 mil a mais em um ano. Um dos diversos motivos que têm impulsionado a elevação é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que completou seis meses ontem (24).

A análise feita pela Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul) mostra que, na safra 2021/2022, o produtor rural gastou, por hectare, R$ 5.419,01, já para a próxima safra a estimativa é de que o gasto chegue a R$ 6.860,08.

Segundo a economista da Associação, Renata Farias, além da guerra, o aumento inflacionário na Rússia é outro fator que impacta a produção.

“O aumento do preço dos insumos foi o principal responsável pelo aumento do custo de produção. O impacto foi mínimo devido a guerra, uma vez que importamos cerca de 20% apenas do país russo. Porém, o aumento inflacionário no país de janeiro a julho, impactou toda a cadeia produtiva. Desde a sua pré- -produção, isto é, compra de insumos, até a venda de produtos industrializados para o consumidor final, como o óleo de soja”, explica.

Em relação ao aumento no custo, a expectativa também é de que o produtor tenha mais ganho. “O aumento médio da despesa com custeio da lavoura foi de 32,7%. Há previsão de melhores índices econômicos para 2023, trazendo benefícios para o produtor, já que a margem do custo elevou-se 26,6%, para a safra 2022/2023”, completa.

Despesas

As despesas incluem despesas de custeio da lavoura; outros custos variáveis (seguro agrícola, transporte externo, impostos e taxas); despesas financeiras; depreciação; outros custos fixos; e renda de fatores.

As sementes de soja tiveram aumento de 4,65%, saindo de R$ 573,33 para R$ 600; fertilizantes, 42,47%, tendo aumento de R$ 1.227,24 para R$ 1.748,48; fungicida subiu de R$ 232,75 para R$ 326,80 (40,41%); herbicida de R$ 273,59 a R$ 852,80 (211,71%) e inseticida subiu 54,49%, de R$ 164,10 a R$ 253,52.

O presidente da Aprosoja- -MS, André Dobashi, ressalta que “é possível calcular o custo de produção para qualquer propriedade rural, considerando suas peculiaridades, e isso auxilia o produtor na identificação dos gargalos e na tomada de decisão”.

Na visão do economista Eugênio Pavão, a guerra proporcionou um desequilíbrio entre oferta e demanda. “No grupo insumos, temos a alta dos fertilizantes, sementes, inseticidas e herbicidas por causa da guerra. Esses aumentos reduzem a perspectiva de novos investimentos, pois reduzem os ganhos por saca de soja, milho. No lado da demanda, a guerra não trouxe grandes problemas para a venda de produtos de MS no mercado internacional. Dessa forma, temos um desequilíbrio entre oferta e demanda dos produtos agrícolas de MS”, destaca.

Saca

O valor total do custo de produção (R$ 6.860,08) representa quase 43 sacas por hectare, no valor de R$ 160.

