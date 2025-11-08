Venezuelano é morto a facada e esposa é suspeita do crime em Campo Grande

Foto: divulgação

Um homem identificado como Carlos Luiz Urriete Garcia, de nacionalidade venezuelana, foi morto com uma facada no peito na noite desta sexta-feira (7), em uma residência localizada no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. A esposa da vítima, também venezuelana, é apontada como a principal suspeita do crime e está foragida. Ela fugiu levando o filho do casal, de um ano.

De acordo com as informações preliminares, o crime teria ocorrido após uma discussão dentro da casa onde o casal morava. Durante a briga, a mulher atingiu o marido com um golpe de faca no peito e, em seguida, fugiu do local com a criança nos braços. Moradores da região relataram que as brigas entre os dois eram frequentes e que ouviram gritos momentos antes do crime.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas ao chegarem constataram que Carlos já estava sem vida. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia criminal, que realizou os levantamentos no local e encaminhou o corpo ao IML (Instituto de Medicina Legal).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pela Delegacia de Homicídios. Até o final da noite desta sexta-feira, a suspeita ainda não havia sido localizada pela polícia.

 

