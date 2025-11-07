Polícia Civil apreende 200 kg de cocaína em casa usada como depósito por organização criminosa em Dourados

A Polícia Civil de Dourados apreendeu cerca de 200 quilos de cocaína na tarde desta quinta-feira (6), durante uma operação conjunta do SIG (Setor de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência). A droga foi encontrada em uma residência no Parque Alvorada, utilizada como depósito por uma organização criminosa responsável pela distribuição de entorpecentes na região.

Segundo as investigações, o grupo alugava imóveis para armazenar grandes quantidades de droga por alguns dias antes da distribuição a vendedores locais e do envio para outros estados.

Durante a ação, as equipes realizaram incursão no imóvel e localizaram o entorpecente, que foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

As investigações continuam com base nas informações levantadas no local, com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo depósito e pela logística de distribuição da droga.