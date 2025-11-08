Capital tem plantão de vacinação neste fim de semana

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) realiza neste fim de semana um plantão de vacinação em Campo Grande com o objetivo de atualizar as cadernetas de vacinação e ampliar a cobertura vacinal na Capital. A ação acontece neste sábado (8) e domingo (9), em dois locais com horários estendidos, para facilitar o acesso da população às vacinas de rotina.

No sábado, a imunização será realizada na USF (Unidade de Saúde da Família) do Bairro Tiradentes, localizada na Rua José Nogueira Vieira, 337, das 7h30 às 16h45. No mesmo dia, a Cidade da Juventude, nos altos da Avenida Afonso Pena, na Vila Morena, atenderá das 15h às 21h30. Já no domingo, a vacinação estará concentrada na Cidade da Juventude, das 15h às 19h.

Em todos os pontos, estarão disponíveis todas as vacinas do CNV (Calendário Nacional de Vacinação), incluindo Tríplice Viral, Hepatite B, DTP, Febre Amarela, HPV, Poliomielite e Meningocócica C, além das vacinas contra gripe e covid-19, aplicadas em pessoas a partir de seis meses de idade. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação.

Segundo a Sesau, a mobilização faz parte de uma estratégia permanente para garantir que crianças, adolescentes e adultos mantenham o esquema vacinal em dia. A secretaria reforça que manter as vacinas atualizadas é essencial para prevenir o retorno de doenças já controladas e fortalecer a proteção coletiva.

A vacinação segue normalmente nas demais unidades básicas e unidades de saúde da família, conforme o horário de funcionamento de cada uma. O Ministério da Saúde destaca que, em 2024, o Brasil atingiu mais de 82% de cobertura vacinal entre meninas de 9 a 14 anos, índice acima da média global de 37%, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). Entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura chegou a 67%, percentual que o governo pretende ampliar com ações como a deste fim de semana.

