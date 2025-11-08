Operação em Ponta Porã apreende mais de 400 quilos de maconha e granada em residência

Uma operação policial resultou na apreensão de mais de 420 quilos de maconha e de uma granada nessa sexta-feira (7), em uma casa localizada na Vila Áurea, em Ponta Porã, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande. A ação mobilizou equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e da Força Tática da Polícia Militar, que atuaram na retirada segura do artefato explosivo encontrado no local.

A ocorrência teve início durante patrulhamento na região norte do município, quando os policiais abordaram um suspeito que possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O homem estava em um Celta preto, veículo identificado pelo setor de inteligência da PM como pertencente a um foragido da Justiça. Durante a checagem, o suspeito acabou confessando que guardava drogas em sua residência.

No imóvel indicado, os militares localizaram 227 quilos de maconha em tabletes, 9,5 quilos de flores de maconha e 800 gramas de haxixe marroquino. Também foram apreendidas três munições de fuzil calibre 5.56, duas de pistola calibre .380 e uma granada armazenada em recipiente plástico. A área foi isolada até a chegada do Bope, responsável pela remoção do explosivo.

Durante a vistoria, os policiais notaram forte odor de entorpecente em dois carros, um Cobalt e um Celta prata, estacionados na residência. O cão farejador do canil da PM confirmou a presença de drogas nos veículos. Após a abertura dos compartimentos, foram encontrados mais 185 quilos de maconha, elevando o total apreendido para mais de 420 quilos.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, junto com os veículos, as munições e toda a droga apreendida. A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema de tráfico.

