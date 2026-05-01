Suspeito morre em confronto com a polícia durante operação contra facções em Aparecida do Taboado

Um homem de 24 anos, identificado como Elisson, morreu no início da noite dessa quinta-feira (30) após trocar tiros com policiais em Aparecida do Taboado, a 458 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi registrada durante a Operação Argos 3, que investiga uma série de ataques ligados à disputa entre facções criminosas na cidade.

De acordo com informações policiais, horas antes um suspeito preso em Paranaíba confessou participação em um atentado no “Bar do Nono”, onde foram efetuados 13 disparos com pistola calibre 9 milímetros contra dois rivais. Segundo o depoimento, a ação teria sido ordenada por integrantes do CV (Comando Vermelho) contra alvos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital). O suspeito também indicou que a arma utilizada estaria com Elisson.

Com base nas informações, equipes policiais foram até uma residência na Vila Dourado. Ao perceber a aproximação dos agentes, Elisson correu para dentro do imóvel e foi localizado em um dos quartos, armado com um revólver. Segundo a ocorrência, ele não obedeceu às ordens para largar a arma, houve reação e os policiais efetuaram disparos.

O suspeito foi atingido e morreu ainda no local. Na casa, os policiais apreenderam duas motocicletas que teriam sido usadas no atentado, cerca de 400 gramas de maconha e porções já fracionadas para comercialização.

A área foi isolada para perícia e o corpo encaminhado para exame necroscópico. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção de agente do Estado, tentativa de homicídio contra agente público, resistência, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Escalada de violência preocupa autoridades

Com este caso, Mato Grosso do Sul já soma 35 mortes em confrontos com forças de segurança em 2026, sendo sete ocorrências registradas apenas no último fim de semana, tanto na Capital quanto no interior.

A cidade de Aparecida do Taboado enfrenta uma sequência de crimes desde o dia 18 de abril. Na ocasião, um jovem de 24 anos foi alvo de 13 tiros em via pública. Dias depois, outro rapaz, de 18 anos, foi morto a tiros ao ser chamado no portão de casa. Já uma jovem de 19 anos foi baleada em uma praça por suspeitos encapuzados que fugiram após o ataque.

Operação mobiliza forças de segurança

Diante da escalada da violência, uma força-tarefa envolvendo as polícias Civil e Militar intensificou as ações no município. A ofensiva incluiu o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão em Aparecida do Taboado e outros dois em Paranaíba.

A operação contou com dezenas de agentes, viaturas, apoio aéreo e equipes especializadas, como o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), além do suporte do Canil da Polícia Militar.

Segundo as investigações, a ofensiva tem como foco conter a disputa por território entre facções criminosas, com indícios de que o Comando Vermelho tenta avançar sobre áreas antes dominadas por grupos rivais.

As ações seguem em andamento com o objetivo de reduzir os índices de violência e garantir a segurança da população, especialmente durante eventos de grande público realizados na cidade.

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