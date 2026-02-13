Suspeito de execução em Selvíria morre baleado pela PM durante perseguição em Três Lagoas

Foto: reprodução/Prefeitura de Selvíria
Foto: reprodução/Prefeitura de Selvíria

O principal suspeito de executar um jovem com um tiro na cabeça em Selvíria morreu na madrugada desta sexta-feira (13), após ser baleado durante uma perseguição da Polícia Militar no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas. Guilherme Josué Pena Alves chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Força Tática realizava rondas pela Rua Angico, nas proximidades do Condomínio Tucano — área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas — quando avistou um homem caminhando pelo corredor do residencial. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para o interior do condomínio.

Durante o acompanhamento a pé, outros dois homens também correram em direções diferentes, o que levou os policiais a se dividirem. O último a fugir seguiu em direção ao Condomínio Tuiuiú e passou a ser acompanhado por um dos militares.

Conforme o boletim, durante a fuga o suspeito mantinha a mão na região da cintura, como se segurasse algum objeto. Após atravessar vielas e pular o muro do condomínio, ele teria sacado uma arma de fogo no momento em que o policial se aproximou para a abordagem. Ainda segundo a ocorrência, foi dada ordem para que largasse a arma, o que não teria sido obedecido.

Diante da situação, o policial efetuou disparos, atingindo o suspeito. Guilherme foi desarmado e socorrido imediatamente ao hospital mais próximo, mas a morte foi confirmada pela médica plantonista.

A perícia foi acionada e apreendeu no local um revólver calibre 38 da marca Rossi, com cinco munições intactas, e uma pistola Beretta 9mm com carregador e duas munições. Todo o material foi encaminhado à autoridade policial.

Ligação com homicídio em Selvíria

Guilherme Josué Pena Alves era apontado como o principal suspeito de matar João Pedro Ferreira dos Santos, de 20 anos, com um tiro na cabeça. O crime ocorreu em 22 de novembro de 2024, em Selvíria, e o corpo da vítima foi encontrado às margens de uma estrada vicinal, em uma área de floresta de eucalipto.

Durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil, Guilherme, conhecido como “Dom”, chegou a se apresentar na delegacia e confessou ter efetuado o disparo com uma pistola calibre 380. Como o prazo de flagrante já havia expirado, ele foi liberado. Posteriormente, a Justiça decretou a prisão, mas o suspeito não foi localizado e passou a ser considerado foragido.

Em ação conjunta da Polícia Civil de Selvíria, do SIG e do NRI de Três Lagoas, mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com apreensão de objetos relacionados ao caso. O inquérito que apura o homicídio segue em andamento, e a motivação do crime permanece sob sigilo.

Com a morte de Guilherme, Mato Grosso do Sul registra a 11ª ocorrência de morte por intervenção de agente do Estado neste ano.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Colisão após atropelamento de anta deixa cinco feridos na MS-134, entre Nova Andradina e Nova Casa Verde

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *