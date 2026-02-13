Suspeito de execução em Selvíria morre baleado pela PM durante perseguição em Três Lagoas

O principal suspeito de executar um jovem com um tiro na cabeça em Selvíria morreu na madrugada desta sexta-feira (13), após ser baleado durante uma perseguição da Polícia Militar no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas. Guilherme Josué Pena Alves chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Força Tática realizava rondas pela Rua Angico, nas proximidades do Condomínio Tucano — área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas — quando avistou um homem caminhando pelo corredor do residencial. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para o interior do condomínio.

Durante o acompanhamento a pé, outros dois homens também correram em direções diferentes, o que levou os policiais a se dividirem. O último a fugir seguiu em direção ao Condomínio Tuiuiú e passou a ser acompanhado por um dos militares.

Conforme o boletim, durante a fuga o suspeito mantinha a mão na região da cintura, como se segurasse algum objeto. Após atravessar vielas e pular o muro do condomínio, ele teria sacado uma arma de fogo no momento em que o policial se aproximou para a abordagem. Ainda segundo a ocorrência, foi dada ordem para que largasse a arma, o que não teria sido obedecido.

Diante da situação, o policial efetuou disparos, atingindo o suspeito. Guilherme foi desarmado e socorrido imediatamente ao hospital mais próximo, mas a morte foi confirmada pela médica plantonista.

A perícia foi acionada e apreendeu no local um revólver calibre 38 da marca Rossi, com cinco munições intactas, e uma pistola Beretta 9mm com carregador e duas munições. Todo o material foi encaminhado à autoridade policial.

Ligação com homicídio em Selvíria

Guilherme Josué Pena Alves era apontado como o principal suspeito de matar João Pedro Ferreira dos Santos, de 20 anos, com um tiro na cabeça. O crime ocorreu em 22 de novembro de 2024, em Selvíria, e o corpo da vítima foi encontrado às margens de uma estrada vicinal, em uma área de floresta de eucalipto.

Durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil, Guilherme, conhecido como “Dom”, chegou a se apresentar na delegacia e confessou ter efetuado o disparo com uma pistola calibre 380. Como o prazo de flagrante já havia expirado, ele foi liberado. Posteriormente, a Justiça decretou a prisão, mas o suspeito não foi localizado e passou a ser considerado foragido.

Em ação conjunta da Polícia Civil de Selvíria, do SIG e do NRI de Três Lagoas, mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com apreensão de objetos relacionados ao caso. O inquérito que apura o homicídio segue em andamento, e a motivação do crime permanece sob sigilo.

Com a morte de Guilherme, Mato Grosso do Sul registra a 11ª ocorrência de morte por intervenção de agente do Estado neste ano.

