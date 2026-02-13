PRF lança Operação Carnaval 2026 em Mato Grosso do Sul com foco em álcool e segurança nas rodovias

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia nesta sexta-feira (13) a Operação Carnaval 2026 em Mato Grosso do Sul. A mobilização segue até a Quarta-feira de Cinzas (18) e reforça a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Estado.

Ao todo, o policiamento será intensificado a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais, cobrindo mais de 4 mil quilômetros de estradas federais distribuídas em 11 rodovias. A meta é reduzir acidentes e garantir maior fluidez no trânsito durante o período de aumento no fluxo de veículos.

Neste ano, a operação tem como foco principal o combate à alcoolemia, apontada como um dos fatores mais associados aos sinistros mais graves. As equipes estarão posicionadas em trechos estratégicos e com maior movimentação, priorizando a fiscalização de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas.

Diferentemente de outros estados, em Mato Grosso do Sul não haverá restrição de circulação para veículos de carga durante o feriado de Carnaval.

Orientações aos motoristas

A PRF recomenda que os condutores façam uma revisão preventiva antes de pegar a estrada, verificando freios, pneus, iluminação e demais itens de segurança. Também é importante planejar a viagem para evitar longos períodos ao volante sem descanso, a orientação é realizar pausas, especialmente após quatro horas de condução contínua.

O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, e crianças devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados à idade e ao peso. Bagagens devem ser acomodadas corretamente para evitar riscos em caso de colisão.

A corporação reforça ainda que motoristas devem respeitar a sinalização e os limites de velocidade, realizando ultrapassagens apenas em locais permitidos e com total segurança. Segundo a PRF, manobras mal executadas estão entre as principais causas de mortes nas rodovias federais.

Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e ampliar a distância entre veículos. Para emergências em rodovias federais, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 191.