Após ameaças, ex-mulher denuncia árbitro por estupro contra ela, dois enteados e uma sobrinha, em Campo Grande

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Um árbitro de 55 anos foi preso em Campo Grande após uma série de denúncias de violência doméstica e abuso sexual envolvendo a ex-esposa, dois enteados e uma sobrinha. O caso veio à tona na terça-feira (10), quando a mulher, de 42 anos, procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para formalizar a denúncia. As demais vítimas foram abusadas quando ainda eram menor de idade.

Naquele mesmo dia, por volta das 6h, o suspeito teria ido até a casa da vítima, no Bairro Caiçara, onde passou a ameaçá-la em frente do imóvel. Conforme o boletim de ocorrência, ele gritava que invadiria a residência “para matar todo mundo”, além de dirigir ofensas à ex-companheira. Diante disso, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada e conduziu todos para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Já na unidade policial, a mulher relatou que, além das ameaças, também foi vítima de estupro praticado pelo ex-marido.

Sua filha de 21 anos, que também estava no local, afirmou que sofreu abusos desde o início do relacionamento da mãe com o investigado, quando ainda era adolescente. Uma sobrinha da vítima também declarou ter sido violentada sexualmente por aproximadamente um ano. Após saber das acusações, a mãe questionou o filho mais novo, de 6 anos, que teria contado situação que aconteceram e que se classificam como abuso.

Ainda segundo informações do registro policial, o acusado se apresentou como portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e foi conduzido a delegacia sem o uso de algemas. Entretanto, dentro da unidade foi necessário o uso do equipamento.

O caso foi registrado como ameaça, injúria, estupro, estupro de vulnerável e estupro com resultado de lesão corporal de natureza grave ou cometido contra menor de 18 anos. As investigações continuam em andamento.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *