Após ameaças, ex-mulher denuncia árbitro por estupro contra ela, dois enteados e uma sobrinha, em Campo Grande

Um árbitro de 55 anos foi preso em Campo Grande após uma série de denúncias de violência doméstica e abuso sexual envolvendo a ex-esposa, dois enteados e uma sobrinha. O caso veio à tona na terça-feira (10), quando a mulher, de 42 anos, procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para formalizar a denúncia. As demais vítimas foram abusadas quando ainda eram menor de idade.

Naquele mesmo dia, por volta das 6h, o suspeito teria ido até a casa da vítima, no Bairro Caiçara, onde passou a ameaçá-la em frente do imóvel. Conforme o boletim de ocorrência, ele gritava que invadiria a residência “para matar todo mundo”, além de dirigir ofensas à ex-companheira. Diante disso, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada e conduziu todos para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Já na unidade policial, a mulher relatou que, além das ameaças, também foi vítima de estupro praticado pelo ex-marido.

Sua filha de 21 anos, que também estava no local, afirmou que sofreu abusos desde o início do relacionamento da mãe com o investigado, quando ainda era adolescente. Uma sobrinha da vítima também declarou ter sido violentada sexualmente por aproximadamente um ano. Após saber das acusações, a mãe questionou o filho mais novo, de 6 anos, que teria contado situação que aconteceram e que se classificam como abuso.

Ainda segundo informações do registro policial, o acusado se apresentou como portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e foi conduzido a delegacia sem o uso de algemas. Entretanto, dentro da unidade foi necessário o uso do equipamento.

O caso foi registrado como ameaça, injúria, estupro, estupro de vulnerável e estupro com resultado de lesão corporal de natureza grave ou cometido contra menor de 18 anos. As investigações continuam em andamento.

