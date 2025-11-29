Câmara de Campo Grande promove audiência pública sobre prestação de contas de políticas de castração e bem-estar animal

A Câmara Municipal de Campo Grande realizará, na próxima segunda-feira (1º), uma audiência pública para apresentar a prestação de contas dos convênios destinados às políticas de castração e bem-estar animal na Capital. O encontro está marcado para as 9h, no Plenário Oliva Enciso, e foi convocado pela vereadora Luiza Ribeiro (PT).

O objetivo é detalhar a execução dos convênios, esclarecer dúvidas e ampliar a transparência das ações voltadas ao controle populacional de animais e às iniciativas de proteção e cuidado. Segundo a vereadora, a audiência também servirá como um espaço para ouvir a sociedade, identificar demandas e reforçar a responsabilidade do poder público na condução dessas políticas.

Entre os temas previstos estão a aplicação dos recursos empregados nos programas de castração, as metas alcançadas, o impacto das ações de bem-estar animal e eventuais ajustes para aprimorar o atendimento à causa em Campo Grande.

A reunião será aberta ao público e tem início às 9h. A transmissão ao vivo será feita pela TV Câmara, no canal 7.3, e pelo YouTube da Casa de Leis, permitindo que mais cidadãos acompanhem a discussão e participem do debate sobre políticas públicas para a proteção animal.

