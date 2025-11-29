Jovem morre em acidente de moto na BR-163 em Dourados

Vítima pillotava motocicleta Honda 160, no sentido Campo Grande a Dourados, quando teria sido atingido por um caminhão no local

Na madrugada deste sábado (29), um jovem identificado como José Edson Fixina Santos, de 20 anos, morreu após um acidente na BR-163, próximo ao km 260, em Dourados.

Segundo o Dourados News, José pilotava uma motocicleta Honda 160, no sentido Campo Grande a Dourados, quando ocorreu o acidente. O trecho onde ele foi encontrado fica próximo à entrada e saída de veículos de uma empresa às margens da rodovia.

José era morador do bairro Harrison de Figueiredo. A principal hipótese é de que ele tenha sido atingido por uma carreta ou caminhão que deixava o pátio da empresa e entrou na pista.

No local do acidente trágico, foram encontradas marcas de pneus que indicama suspeita de que o impacto possa ter ocorrido na lateral ou na traseira do veículo envolvido. Equipes de resgate foram acionadas, mas o jovem morreu não resistiu no local do acidente. O condutor e o veículo envolvido na colisão não estavam mais no local quando o socorro chegou.

Ainda de acordo com o site local, José Edson trabalhava em uma empresa da região e voltava para casa quando foi atingido, mas No há divergências entre o horário em que ele costumava sair do trabalho e o horário em que o acidente ocorreu, pois há a hipótese dele ter passado em outro lugar antes de seguir pela rodovia.

No local, a ocorrência foi atendida PRF (Polícia Rodoviária Federal) (PRF), da Concessionária Motiva, da Perícia e da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para fazerem os primeiros levantamentos.

O caso segue em investigação para identificação do outro veículo envolvido e demais esclarecimentos sobre as circusntâncias da colisão.

