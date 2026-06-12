Motorista boliviano morre após carreta tombar em rotatória de acesso à BR-262 em Corumbá

Carreta transportava material reciclável e sucata quando tombou na rotatória que conecta a Rodovia Ramão Gomes

O motorista boliviano Remberto Flores, de 49 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (12) após a carreta que conduzia tombar na rotatória que liga a Rodovia Ramão Gomes à BR-262, principal acesso entre Corumbá e a fronteira com a Bolívia. As informações foram divulgadas pelo site Diário Corumbaense.

Segundo o site, o acidente ocorreu por volta das 10h25. A carreta, carregada com material reciclável e sucata, seguia em direção ao país vizinho quando tombou às margens da pista. Com o impacto, a cabine do veículo ficou completamente destruída, e o motorista acabou preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares constataram que Remberto Flores já não apresentava sinais vitais. Foi necessário realizar o desencarceramento do corpo, além de adotar medidas de segurança para evitar vazamento de combustível na rodovia.

Ainda segundo o Diário Corumbaense, um caminhoneiro relatou que o motorista havia parado momentos antes em um porto seco da região, identificado como AGESA, localizado a cerca de 300 metros do local do acidente. Conforme o relato, Remberto teria afirmado que não estava se sentindo bem, mas decidiu continuar a viagem em direção à fronteira, distante aproximadamente um quilômetro do ponto onde ocorreu o tombamento.

De acordo com o site, outro aspecto observado no local foi a ausência de marcas de frenagem brusca na pista. Além disso, a carreta não atingiu placas de sinalização nem chegou a transpor o meio-fio da rotatória antes de tombar. As circunstâncias deverão ser investigadas para esclarecer o que provocou a perda de controle do veículo.

O trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na sinalização da via e no controle do tráfego para garantir a segurança dos demais motoristas.

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