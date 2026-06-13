Já é jogo! Cidade da Copa e festas juninas interditam ruas na capital neste final de semana

O clima de Copa do Mundo e a tradição das festas juninas movimentam Campo Grande neste fim de semana. Para proporcionar segurança às famílias e organizar o fluxo de veículos, diversas vias passarão por bloqueios temporários no sábado (13) e domingo (14). As interdições abrangem desde grandes concentrações de torcedores no Centro até celebrações comunitárias nos bairros.

A estreia da Seleção Brasileira altera de forma significativa a mobilidade na área central hoje. A Cidade da Copa exigirá o fechamento da Avenida Mato Grosso, no trecho compreendido entre a Rua 13 de Maio e a Avenida Ernesto Geisel, das 16h às 23h.

Nas proximidades, a Esplanada Ferroviária também passará por bloqueios nos cruzamentos da Rua 14 de Julho com a Doutor Temístocles, a partir das 12h. Nesses locais, os condutores podem utilizar as ruas 13 de Maio e Maracaju como rotas alternativas.

O engajamento com o mundial alcança os bairros por meio do resgate de tradições culturais, como a pintura do asfalto com as cores da bandeira. O trabalho comunitário fechará trechos da Rua Araguacema, das 8h às 17h, e da Rua Maria Luiza Spengler, a partir das 12h.Outros pontos da cidade organizam estruturas de telão para os moradores, a exemplo da Rua Willian Maksoud, interditada das 17h às 23h30.

As festividades juninas somam-se à intensa programação do calendário. A região central abrigará um arraial de grandes proporções na Rua Barão do Rio Branco, entre a Padre João Crippa e a Pedro Celestino. O bloqueio neste trecho segue até as 23h59 de domingo (14).

Para evitar congestionamentos e facilitar o deslocamento, os motoristas devem planejar suas rotas com antecedência. Abaixo, a relação das demais vias interditadas neste fim de semana e os desvios recomendados:

Eventos da Copa do Mundo

Rua Travessa Prof. Antônio Lopes Lins: Fechada entre Antônio Maria Coelho e Maracaju (7h às 23h59). Desvio: Ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju.

Rua Prefeito Albino Coimbra Filho: Fechada entre Pitimbú e Gaudilei Brum (A partir das 18h). Desvio: Ruas Pitimbú e Gaudilei Brum.

Festas Juninas

Rua Itapirapuã: Fechada entre Jatobá e Piriá (17h às 23h). Desvio: Ruas Jatobá e Piriá.

Rua Carabinari: Fechada entre Nhambunda e Mapuera (16h às 23h59). Desvio: Ruas Nhambunda e Mapuera.

Rua Vinte e Três de Outubro (nº 67): Fechada na altura da Rua Paraisópolis (17h às 23h59). Trânsito restrito a acesso local.

Rua Barão de Melgaço: Fechada entre Pedro Celestino e Imigrantes (13h às 23h59). Desvio: Ruas Pedro Celestino e Imigrantes.

Avenida dos Cafezais: Fechada entre Oliverio Rodrigues da Luz e Castoriana Rodrigues da Luz (18h às 23h30). Desvio pelas mesmas vias transversais.

Rua Dulcinópolis (nº 399): Fechada entre Mônaco e Av. Pôr do Sol (18h às 22h30). Desvio: Ruas Mônaco e Av. Pôr do Sol.

Rua Quarenta e Oito: Fechada entre Vinte e Seis e Cinquenta e Nove (8h às 23h59). Desvio pelas transversais citadas.

Rua Carnaúba: Fechada entre Carmélias e Girassol (7h às 23h59). Desvio: Ruas Carmélias e Girassol.

Rua Lindóia (nº 662): Fechada entre Dona Julia Serra e Prof. Henrique Cirilo Correa (8h às 23h59). Desvios pelas vias adjacentes.

Eventos Religiosos, Culturais e Sociais

Rua Francisco Barbato: Fechada entre Piedade e Sacramento no sábado (9h às 23h). Desvio: Ruas Juiz de Fora e Alice Nunes Zampiere.

Rua Nove de Julho: Fechada entre Manoel Vieira de Almeida e General Alcoforado no sábado (16h às 23h59).

Rua Lydia Bais: Fechada entre 15 de Novembro e 7 de Setembro no sábado (a partir das 5h30).

Rua José Bonifácio: Fechada entre Dom Pedro II e Benjamin Constant no sábado (16h às 23h).

Rua Itacurú (nº 140): Rua sem saída com acesso restrito a moradores locais no sábado (7h às 18h).

Rua Juruena: Fechada entre Eng. Roberto Mange e Av. Bandeirantes no sábado (12h às 23h59) para evento cultural.

Rua Jornalista Valdir Lago: Fechada entre Arq. Vila Nova Artigas e Áurea Barbosa Pereira no domingo (16h às 23h30) para a 3ª Edição da Paquera Flash Back.

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