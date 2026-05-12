Recém-nascido morre durante parto realizado em casa no Portal Caiobá, em Campo Grande

Um recém-nascido morreu durante um trabalho de parto realizado dentro de uma residência no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (11). A mãe, de 34 anos, recebeu ajuda de uma familiar durante o nascimento do bebê.

Segundo informações preliminares, a mulher não teria realizado acompanhamento pré-natal durante a gestação. Ainda conforme apurado, a criança nasceu já sem sinais vitais. Até o momento, não foi divulgado o tempo de gestação.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência. O médico responsável pelo atendimento confirmou o óbito ainda no imóvel e descartou a necessidade de procedimentos de reanimação cardiopulmonar.

A mãe passou por avaliação clínica feita pelas equipes de saúde, mas decidiu não ser encaminhada para atendimento hospitalar.

A reportagem esteve na residência onde ocorreu o parto, porém, diante do momento de comoção, familiares optaram por não conversar com a equipe.

O caso deverá ser investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que irá apurar as circunstâncias da morte do recém-nascido.

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