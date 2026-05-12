Em duas noites, ação acolheu 170 pessoas na Capital

Com as baixas temperaturas registradas desde sábado (9) em Campo Grande, a Prefeitura manteve nesta segunda-feira (11) a ação “Inverno Acolhedor” no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua durante a onda de frio.

Nas duas primeiras noites da ação, 170 pessoas foram acolhidas no ponto de apoio emergencial. No sábado (9), foram atendidas 90 pessoas, sendo 80 homens e 10 mulheres, entre elas cinco idosos, dois migrantes e quatro animais de estimação. Ainda conforme a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania), dez pessoas recusaram acolhimento.

No domingo (10), outras 80 pessoas passaram pelo local, sendo 70 homens e 10 mulheres. Também foram acolhidos cinco idosos, quatro migrantes e quatro pets. Seis pessoas recusaram atendimento.

De acordo com a prefeitura, os usuários abordados que recusam acolhimento recebem cobertores e são orientados a procurar o Centro POP, que dispõe de equipe técnica para prestar informações e realizar encaminhamentos à rede de assistência social do município.

As abordagens têm sido intensificadas nos principais pontos da cidade onde há concentração de pessoas em situação de rua. Durante as ações, os técnicos explicam a importância de aceitar o acolhimento em unidades institucionais ou no ponto de apoio montado no Parque Ayrton Senna para garantir a integridade física durante as madrugadas de frio intenso.

Segundo a SAS, a estrutura continuará funcionando enquanto persistirem as baixas temperaturas. O espaço oferece triagem, agasalhos, cobertores, chá quente e marmitas produzidas pela Associação Nova Criatura em parceria com a pasta.

As equipes do Consultório na Rua, da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), também realizaram atendimentos médicos no local. Já os animais que acompanhavam os acolhidos receberam ração, cobertas e orientações veterinárias por meio da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal).

A segurança do ponto de apoio foi garantida pela Guarda Civil Metropolitana. Após o pernoite, os acolhidos foram encaminhados à UAIFA (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias), onde tiveram acesso à alimentação e higiene pessoal.

O ponto de apoio no Parque Ayrton Senna volta a funcionar nesta segunda-feira (11), a partir das 18h. O município informou que seguirá monitorando as condições climáticas para definir a continuidade da ação nos próximos dias.

Por Geane Beserra

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