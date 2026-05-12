Homem é preso por fornecer e armazenar drogas em Bataguassu

Nessa segunda-feira (11), realizou, por meio da Equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) a prisão de um homem suspeito de atuar no fornecimento e armazenamento de entorpecentes. O caso aconteceu em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia CIvil, a ação foi realizada após recebimento de informações sobre possível comercialização de entorpecentes nas proximidades da avenida Frei Galvão. No local, os investigadores identificaram movimentações suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Foram apreendidos aproximadamente 350 gramas de maconha, parte dela já fracionada e acondicionada para comercialização.

O suspeito, que atuava com o fornecimento e armazenamento de entorpecentes foi preso em flagrante. O indivíduo foi conduzido à Delegacia onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica.