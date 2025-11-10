Funsat oferece mais de 1,2 mil vagas de emprego nesta segunda-feira em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) iniciou a semana com 1.283 vagas de emprego abertas para a população de Campo Grande. As oportunidades, divulgadas nesta segunda-feira (10), abrangem 154 funções diferentes, incluindo vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Entre as principais oportunidades estão funções como açougueiro (15), atendente de lanchonete (35), auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (148), consultor de vendas (20), estoquista (23), motorista entregador (14) e servente de limpeza (24), entre outras.

A fundação também destaca 851 vagas com perfil aberto, voltadas a candidatos com cadastro atualizado, nas quais não é exigida experiência anterior. Entre essas funções estão promotor de vendas (15), costureira em geral (34), operador de caixa (84) e vendedor porta a porta (50).

Para o público PcD, há 50 oportunidades exclusivas, distribuídas entre os cargos de auxiliar administrativo (2), auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (3) e empacotador à mão (5).

Serviço

O Painel da Intermediação de Emprego completo pode ser consultado no site da Prefeitura de Campo Grande.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585, nos ramais 5837 e 5841. A sede da Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

