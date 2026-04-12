Preso em galeria do Anhanduí confessa que receberia droga por furto de carro em Campo Grande

Um homem de 33 anos preso na tarde desse sábado (11), após tentar retirar um carro furtado e fugir por uma galeria pluvial na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, confessou à polícia que receberia droga como pagamento pelo crime.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar por volta das 16h, no cruzamento com a Rua Bom Sucesso, após o proprietário do veículo localizar o automóvel na região da Vila Nhanhá. O carro, um Volkswagen Gol G2, havia sido furtado no dia anterior.

Segundo apurado, ao se aproximar do veículo, o dono flagrou o suspeito tentando sair com o automóvel. Ao gritar, acabou provocando a fuga do homem, que correu em direção à avenida e entrou na galeria de escoamento de água para se esconder.

Policiais da Força Tática do 10º Batalhão realizaram buscas no interior da tubulação e encontraram o suspeito escondido em uma parede danificada. Ele apresentava escoriações na testa e na cintura, provocadas durante a tentativa de fuga.

Identificado como Hércules Moisés Duarte Paulino, o homem relatou que receberia uma porção de entorpecente para retirar o veículo da Rua Iporã e deixá-lo na Rua Ranulfo Corrêa. De acordo com a versão apresentada, um indivíduo conhecido como “Sergipe” ficaria responsável por buscar o carro posteriormente.

O suspeito afirmou ainda que pretendia ligar o automóvel com uma chave adulterada, mas desistiu da ação ao perceber a aproximação de moradores.

O proprietário do carro, um açougueiro de 51 anos, informou que mantinha ferramentas de trabalho, roupas e objetos pessoais dentro do veículo. Parte dos itens foi recuperada. O automóvel foi encaminhado à Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos).

No momento da prisão, o homem estava sem documentos e carregava uma bolsa com lanterna e perfume. Ele declarou viver em situação de rua. Os policiais fizeram uso de algemas devido ao risco de fuga, e não houve indícios de agressão durante a abordagem.

Outras duas pessoas teriam participado do crime, mas ainda não foram localizadas. O caso segue sob investigação.

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