Praça da Bolívia recebe feira de adoção de cães e gatos neste domingo em Campo Grande

A Praça da Bolívia será palco, neste domingo (12), de uma ação de adoção de cães e gatos promovida pela Subea em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. O evento acontece das 9h às 12h e disponibiliza filhotes prontos para ganhar um novo lar.

A iniciativa busca incentivar a adoção responsável e reduzir os índices de abandono de animais na Capital. De acordo com a organização, os filhotes disponíveis já estão aptos para adoção e aguardam por famílias interessadas em oferecer cuidado e proteção.

Realizada em um dos pontos mais movimentados da cidade, a ação amplia a visibilidade do tema e costuma atrair um grande número de visitantes, tanto interessados em adotar quanto em conhecer mais sobre o trabalho de proteção animal.

Além da adoção, a feira também funciona como espaço de orientação. Equipes da Subea estarão no local para repassar informações sobre cuidados básicos, adaptação do animal ao novo ambiente e a responsabilidade envolvida na guarda.

Os interessados devem comparecer dentro do horário previsto e, segundo a recomendação dos organizadores, é fundamental avaliar previamente as condições para receber um animal em casa antes de formalizar a adoção.

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