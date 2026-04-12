Atirador invade confraternização, mata motorista e deixa ferido grave em Coronel Sapucaia

Um ataque a tiros interrompeu uma confraternização na manhã desse sábado (11) e terminou com a morte do motorista Willian Antonio Redresso, de 36 anos, em uma residência localizada na Rua Amâncio José da Silva, no Bairro Vila Nova, em Coronel Sapucaia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito invadiu o imóvel armado após chegar ao local em atitude agressiva. A dona da casa relatou que havia uma festa com consumo de bebidas alcoólicas e presença de várias pessoas quando o crime aconteceu.

Ainda segundo testemunhas, a vítima teria chegado ao local momentos antes, aparentando nervosismo, e conversado com a proprietária. Pouco depois, o autor apareceu, chutou o portão da residência e entrou portando uma pistola.

Um dos presentes tentou impedir a invasão e acabou atingido por vários disparos. Na sequência, o atirador se dirigiu até a mesa onde Willian estava e efetuou novos tiros. O motorista caiu no chão e morreu ainda no local.

O homem ferido foi socorrido em estado grave e encaminhado em vaga zero para um hospital em Dourados. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dele.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia. Equipes da Polícia Civil estiveram no local, ouviram testemunhas e iniciaram as investigações para esclarecer a motivação do crime.

O suspeito fugiu após os disparos e segue foragido. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

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