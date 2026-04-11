Homem é esfaqueado e fica em estado grave em Dourados

Um homem, de 33 anos, foi socorrido em estado grave após ser encontrado ferido na noite dessa sexta-feira (10), em Dourados. O caso ocorreu por volta das 20h, no bairro Jardim Monte Líbano.

Segundo informações do portal local Dourados News, a vítima foi identificada apenas como Mateus e tinha ferimento provocado por arma branca na região do abdômen.

Segundo relato da namorada do rapaz à polícia, a principal suspeita é de que a agressão tenha relação com dívidas ligadas ao tráfico de drogas. Um possível autor já teria sido identificado, conforme informações preliminares.

Mateus foi atendido por equipes de socorro e encaminhado ao Hospital da Vida, onde permanece internado em estado considerado grave.

O caso é investigado pela polícia.