Polícia detém suspeitos de executar adolescente dentro de casa em Dourados

Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) detiveram nessa quinta-feira (28), em Dourados, um adolescente de 15 anos e um jovem de 18 anos suspeitos de participação na execução de um adolescente de 16 anos ocorrida no último domingo (24), no Jardim Pantanal, a 251 quilômetros de Campo Grande.

Durante as diligências, os investigadores apreenderam a arma de fogo utilizada no crime, a motocicleta usada na fuga, além de porções de maconha e haxixe. A informação foi confirmada pelo delegado Lucas Veppo. Segundo ele, a dupla foi identificada ao longo das investigações do homicídio.

“Durante diligências realizadas na data de hoje, foram localizados em posse da arma de fogo utilizada, da moto utilizada, produto de furto, de 1,5 quilo de maconha e 100 gramas de haxixe”, informou o delegado ao site Dourados News.

Ainda conforme Veppo, os suspeitos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde devem responder por receptação, posse de arma de fogo e tráfico de drogas.

O assassinato aconteceu na Rua Monte Alegre, no Jardim Pantanal. Conforme as investigações, o adolescente estava no quintal da residência quando dois homens chegaram em uma motocicleta vermelha. O passageiro desceu armado e efetuou os primeiros disparos contra a vítima.

Mesmo baleado, o jovem tentou correr para dentro da casa. Em seguida, um dos autores invadiu o imóvel e realizou novos tiros. O adolescente caiu em um dos quartos e morreu antes da chegada do socorro.

No momento do ataque, a mãe da vítima, a esposa dele e duas crianças estavam na residência. À polícia, a mulher relatou ter ouvido cerca de três disparos e, ao verificar o que havia ocorrido, encontrou o filho caído dentro do imóvel. Ela também contou ter ouvido o barulho de uma motocicleta deixando o local logo após os tiros.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas constataram a morte do adolescente.

Testemunhas disseram à polícia que os suspeitos fugiram em uma motocicleta vermelha. A perícia recolheu um projétil na cena do crime e, como não havia cápsulas espalhadas pela residência, a suspeita é de que o autor tenha utilizado um revólver.

Familiares afirmaram desconhecer possíveis desavenças ou ameaças contra o adolescente executado. A motivação do homicídio segue sob investigação da Polícia Civil.

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