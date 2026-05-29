Funsat encerra maio com 1.447 vagas

A sexta-feira (29) começa com 1.447 vagas de emprego anunciadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). As oportunidades são oferecidas por 148 empresas de Campo Grande, com contratações em 122 profissões diferentes. Entre os destaques do painel estão as vagas para operador de caixa (347 postos), auxiliar de limpeza, açougueiro, ajudante de carga e descarga, fiel de depósito, frentista, pedreiro e vendedor interno.

Do total de vagas disponíveis, 1.058 não exigem experiência anterior. As chamadas de “perfil aberto” permitem treinamento remunerado aos candidatos contratados, ampliando as chances de ingresso no mercado de trabalho.

Já para quem possui experiência na função, há vagas para ajudante de eletricista, assistente de contabilidade, cuidador de idosos, gerente de suporte técnico de tecnologia da informação, mecânico de equipamento pesado, médico do trabalho, motorista de automóveis e perfurador de poços artesianos.

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 55 vagas exclusivas, sendo 50 para auxiliar de confecção, além de oportunidades para empacotador à mão, repositor de mercadorias e auxiliar de limpeza.

Emprega CG no Parque do Sol

Além do atendimento regular nas unidades da Fundação, a sexta-feira terá edição itinerante do Emprega CG no CRAS Parque do Sol, das 8h às 12h, na Rua Maria Del Horno Samper, 247.

A ação contará com entrevistas imediatas para 51 vagas da Engetal Engenharia, nas funções de pintor de obras, encanador, armador de ferro, almoxarife, pedreiro e ajudante de obras.

O atendimento da Funsat acontece das 7h às 13h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699.