Corpo de homem é encontrado em Pedro Juan Caballero

Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira no Arroio Punta Vakapi; identidade da vítima segue sem identificação

Na manhã desta quinta-feira (27), o corpo de uma pessoa foi encontrado no Arroio Punta Vakapi, em Pedro Juan Caballero. A identidade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo informações da Polícia Civil, há a hipótese de que a pessoa estivesse em fuga no momento em que caiu no arroio. As circunstâncias da ocorrência ainda não foram esclarecidas.

Equipes da Polícia Nacional do Paraguai e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram a retirada do corpo.

O local foi isolado para a realização de levantamentos e análise de vestígios. Peritos também estiveram na área para coleta de informações que possam auxiliar na investigação.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Paraguai e está sendo apurado pela Polícia de Investigações de Amambay, que trabalha com hipóteses de acidente ou possível crime.

O Arroio Punta Vakapi, que corta bairros periféricos de Pedro Juan Caballero, já foi palco de outras ocorrências em anos anteriores.

O caso segue em apuração.

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