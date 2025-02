Polícia apreende carro clonado em oficina de Campo Grande

Em dois dias, dois veículos clonados foram encontrados na Capital; investigações continuam

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (14), um Fiat Uno branco com placas falsas em uma oficina do bairro Jardim São Conrado, na Capital. O caso foi identificado após um trabalho conjunto com o GARRAS, que repassou informações sobre a possível clonagem do automóvel.

Durante a abordagem, o proprietário da oficina afirmou que o carro pertencia a um cliente e forneceu alguns dados sobre ele. O veículo foi apreendido e passará por perícia antes de ser devolvido ao dono original.

Dois casos de clonagem em dois dias

A apreensão acontece apenas dois dias após outro caso semelhante. Na quarta-feira (12), um homem de 42 anos foi flagrado com uma motocicleta clonada depois que o verdadeiro dono denunciou a tentativa de transferência irregular no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

A DEFURV segue investigando os dois casos para identificar os responsáveis pelas adulterações.

